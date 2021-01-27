通天酒業配售4000萬元可換股債券

估計配售事項之所得款項淨額約3,850萬元。每股換股股份的換股價0.10元(可予調整)，較收市價0.082元溢價約21.95%。

公司擬將配售事項所得款項淨額用於一般營運資金用途、償還現有債務及集團的業務發展，包括但不限於購買原材料及市場營銷活動。

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