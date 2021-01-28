海航創辦人陳峰落選黨委

海航集團在其網站公布新一屆黨委委員名單，集團創辦人之一、原黨委書記陳峰於本屆未有入圍。至於上周五辭去集團董事及執行董事長職務的顧剛，則當選為海航集團黨委書記。

於1993年成立的海航集團，原為海南省的地方航空公司，其後在2008年起轉型，於2016年集團總收入逾6,000億元人民幣，躋身世界財富500強企業。集團並於2015年起四處海外併購，德意志銀行、香港多幅啟德地皮等大額資產亦曾為其囊中物。

陳峰於2018年11月接受外媒訪問時承認，海航流動性問題的存在，是因該公司大量併購。公司已於2017年起逐步出售資產減債，在2018年內處理了近3,000億元人民幣資產。

在2020年3月海航公布，指自2017年底爆發流動性風險以來，公司積極開展「自救」，但未能徹底化解風險，加上去年初新冠肺炎疫情疊加影響，由海南省政府牽頭、會同相關部門派出專員，共同成立「海南省海航集團聯合工作組」接管該集團，以推進集團風險處置工作。

顧剛於日前集團的黨會議中，表示集團要按照「法治化、市場化」原則，深入推進海航風險處置工作，爭取早日重回健康發展軌道。

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