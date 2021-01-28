東方日報B1：外匯基金去年賺1978億　金管警告大冧市

受惠於環球超寬鬆政策及央行一連串「泵水」措施，資產市場迅速反彈，2020年外匯基金賺1,978億元，儘管按年跌24%，但仍錄得歷年來第三高回報，期內投資回報率為4.4%。香港金融管理局總裁余偉文形容去年的投資環境峰迴路轉，及至今年仍面對較多不確定因素，預警股市估值偏高，能否持續仍為未知數，在較差的情況下，環球資產市場勢出現較大調整。

外匯基金去年所有投資類別均錄得正回報，股票及債券投資尤其表現亮麗，帶動去年外匯基金投資收益。當中債券賺925億元，香港股票及其他股票分別有40億元及690億元「斬獲」，加上去年主要貨幣兌美元轉強，令非港元資產外匯估值上調96億元。

若單看去年第四季，外匯基金投資收入按季升逾三成，至1,070億元，單是股票收益已錄得784億元。外匯基金投資辦公室行政總裁李達志解釋，第四季表現受股票、債券組合帶動，惟外匯基金投資以長線為目標，年期動輒以數十年計算，不應太注重短期波動，直言單季表現意義不大。

余偉文稱，主要央行大幅下調基準利率並重啟量化寬鬆，主要國債收益率顯著下跌，債券價格上升，帶動債券投資收益，形容去年股債收益良好。惟他提醒，超低利率同時對外匯基金大量持有的債券投資帶來挑戰，一方面債息收入大打折扣，另一方面當市況動盪時，債息下跌空間有限，會削弱股債組合分散風險的功能。他直言，未來一年環球投資環境仍複雜多變，憂慮各國財政刺激措施將使通脹升溫，對外匯基金的估值造成下調壓力。

值得留意的是，金管局於2009年開始透過長期增長組合投資另類資產，包括私募股權及房地產。李達志形容「走得較前」，認為管理外匯基金需作出適當平衡，在有流動性的情況下爭取較高投資回報，因此投資取向未算保守。截至去年9月底，組合市值達3,686億元，歷年來平均年化內部回報率為12.5%。

余氏認為，長期增長組合仍有投資空間，將每年以穩定數額穩步投資，會繼續研究市場上是否有和傳統主要經濟體債券，或主要金融市場股票關連度較低的投資機會，以達到分散風險目的。金管局近年亦稍為減低持有債券的年期，以防範債息突然上升帶來的影響。

近年綠色投資大行其道，外匯基金投資辦公室首席風險官劉慧娟坦言，外匯基金中綠色投資的數量及比例並無限制，綠色產品愈趨多元，故會因應市場發展調整投資，並將綠色元素融入所有投資項目。該局強調，在審視投資項目時，如果兩項資產的回報相若，具綠色元素項目會獲得優先考慮。

對於去年外匯基金成績表，法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷認為符合預期，並指人民幣相關債券有一定程度的收益，預計金管局會增加相關投資，惟需小心匯兌風險。他預計今年第一季投資回報按年有所好轉，按季或有所遜色。

晉裕環球資產管理投資研究部高級投資分析師黃子燊認為，去年外匯基金投資取態適當，展望今年環球市場整體開局不俗，加上市場流動性充裕，資產價格普遍上升，預計首季投資有望錄正回報。

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