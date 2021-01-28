歐股收市受壓　德國DAX跌250點

歐洲股市收市受壓，英國富時100指數收報6,567點，跌86點或1.3%；法國CAC指數收報5,459點，跌63點或1.16%；德國DAX指數收報13,620點，跌250點或1.81%。

油企Tullow oil預期去年基礎盈利4億美元，料今年產量將會下跌，股價收市跌12.26%。

德國西門子醫療設備提高對2021年銷售額和每股收益的展望，預計截至9月的一年中，銷售增長將達到8%至12%，而先前的目標是5%至8%，理由是全球新冠肺炎疫情對其抗原檢測的需求增加。西門子醫療設備股價升3.1%。

世界上第五大的製藥企業Sanofi與BioNTech達成協議，將協助後者生產新冠肺炎疫苗，Sanofi股價收跌2.47%。

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