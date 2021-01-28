美股瘋狂挾淡倉！納斯達克CEO：異動股或需停牌

在美國散戶瘋炒之下，視像遊戲零售商GameStop股價狂升，成功挾爆沽空大戶，成為全球熱議焦點。美國納斯達克交易所行政總裁Adena Friedman周三(27日)接受外媒訪問時表示，該交易所正關注社交平台的內容，如果發現任何個股的異常活動，將會勒令股份停牌。

GameStop股價在周三(27日)繼續爆上，報324美元，升119%；其他近日在網上平台獲吹捧的股票亦急飆，AMC、黑莓分別升219%和23%，該些股份均在紐交所上市；至於在納斯達克交易所上市的Express亦爆升249%。

Friedman指出，納斯達克交易所一直擔任「自我監察組織」的角色，其作用是確保市場活動「合法」，並杜絕市場操縱。她未有提到會使用哪一種技術來「評估社交媒體聊天內容」，但指該交易所能夠將異常交易與社交媒體活動互相匹配，並可能勒令相關股份停牌，以及與美國證交會(SEC)進行評估和調查。

事實上，SEC會調查的其中一項市場操縱行為是拉高出貨計劃 (Pump and Dump Scheme)，即串謀者事先買入特定股票，然後大力吹捧該些股票，藉此推高股價，然後在高位拋售股票套利。

Friedman指，該交易所正與美國金融業監管局(FINRA)和SEC正調查近日爆升的股份是否涉及非法市場操縱行為，但目前尚不清楚社交媒體活動是否符合「拉高出貨」等非法市場行為的定義。她表示，監管機構需要趕上現今的科技步伐。

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