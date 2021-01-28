美國聯儲局維持利率不變　符合預期

美國聯儲局在香港時間周四(28日)凌晨公布，維持聯邦基金利率介乎0至0.25厘，符合預期。該局並宣布維持現時的資產購買指引，包括繼續每月購買800億美元國債和400億美元的按揭抵押證券，直至經濟實現進一步復甦。

聯儲局的議息聲明指出，新冠肺炎疫情對美國經濟前景構成顯著風險，當中受疫情影響最嚴重的行業打擊尤甚，並稱未來經濟發展步伐很大程度將取決於疫情和疫苗的進展，強調如果出現可能阻礙實現該局目標的風險，將準備適當調整政策立場。

該局重申會維持寬鬆的貨幣政策，直至通脹率在一段時間內適度高於2%，從而使長期平均通脹處於2%的水平。

投票取向上，聯邦公開市場委員會(FOMC)成員一致通過政策決議。該局主席鮑威爾將召開記者會，為聯儲局最新政策行動解畫。

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