GameStop股價狂飆！拜登政府：正密切關注

美國散戶在社交媒體聯手「挾淡倉」終於引來美國拜登政府的關注！外媒報道，白宮發言人普薩基(Jen Psaki)周三(27日)表示，美國財長耶倫和拜登的經濟團隊正在密切關注GameStop和其他股票遭大量做淡的股票交易活動。

普薩基並提到，GameStop不尋常的交易行為正「很好地提醒了我們，股市並不是衡量我們經濟健康狀況的唯一標準。」

GameStop股價在周三繼續爆上，報324美元，升119%；其他近日在網上平台獲吹捧的股票亦急飆，AMC、黑莓分別升219%和23%；至於Express亦爆升249%。

美國納斯達克交易所行政總裁Adena Friedman此前表示，正關注社交平台的內容，如果發現任何個股的異常活動，將會勒令股份停牌。她並稱，該交易所正與美國金融業監管局(FINRA)和SEC正調查近日爆升的股份是否涉及非法市場操縱行為。

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