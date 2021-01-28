美油庫存勁減近千萬桶　惟油價周四個別發展

美國原油庫存增幅超預期，但市場對於經濟前景仍感憂慮，國際油價周三(27日)個別發展。紐約3月期油收報每桶52.85美元，升24美仙或0.45%；布蘭特3月期油收報每桶55.81美元，跌10美仙或0.18%。

美國能源資訊署(EIA)公布，上周美國原油庫存減少991萬桶，市場預期增加43萬桶；汽油庫存增加247萬桶，市場預期增176.4萬桶；蒸餾油庫存減少81.5萬桶，市場預期降36.1萬桶。

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