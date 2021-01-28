鮑威爾：聯儲局與美財政部會保持良好關係

美國聯儲局宣布維持利及買債計劃不變，主席鮑威爾在記者會上表示，新冠肺炎疫情仍然對美國經濟構成相當龐大的下行風險，當地距離實現群體免疫還要相當長一段時間，故指接種疫苗工作至關重要。

鮑威爾強調，聯儲局的工作重心在於向美國經濟提供必要的支持，重申現時提及退出刺激性貨幣政策是操之過急的想法。他並指，美國政府對美國經濟下行問題所做財政響應都是強有力的，而且具有持續性。

另外，他提到目前尚未與財長耶倫進行對話，預期未來將與她保持常規的溝通，至於他亦未與總統拜登進行會面。鮑威爾指，他肯定會與耶倫保持良好的工作關係，並稱聯儲局與整個財政部的關係也將保持良好。

他又說，那些針對新冠肺炎疫情的緊急便利工具對美國經濟非常有幫助，尚未與財政部討論那些應急工具。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020