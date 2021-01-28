鮑威爾：將維持寬鬆幣策　拒評GameStop股價異動

美國聯儲局宣布維持利及買債計劃不變，主席鮑威爾在記者會上表示，聯儲局將維持寬鬆的貨幣政策，直至實現該局的雙重目標，而目前距離實現就業和通脹目標還有很長的路要走，經濟全面復甦的步伐依然漫長。

他又指，聯儲局合理的狀態將是高度的寬鬆水平，至於現在討論縮減買債力度為時尚早。

對於近日個股波動，美國散戶在社交媒體聯手「挾淡倉」，鮑威爾拒絕置評個股GameStop急升的表現，但強調非常廣泛地關注金融條件，同時密切審視非銀行業活動。

被問及是否聯儲局正在促使泡沫膨脹，鮑威爾稱，整體而言，金融脆弱性是溫和的，並認為近期的資產價格受到新冠肺炎疫苗研發及接種的進展，以及眾多財政措施所推動。

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