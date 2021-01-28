美股道指急跌633點　標指今年升幅全蒸發

投資者關注大市投機氣氛愈來愈濃厚，加上企業盈利參差，美股周三(27日)急劇回落，3大指數齊創3個月以來最大單日跌幅。道指收報30,303點，跌633點或2.05%，連跌5日，創自去年2月以來最長跌勢；標指收報3,750點，跌98點或2.57%，今年以來升幅全數蒸發；納指收報13,270點，跌355點或2.57%。

大型科技股普遍下跌，蘋果公司收跌0.77%；亞馬遜和Netflix分別收挫2.81%和6.88%。微軟上季收入及盈利均勝預期，股價收市微升0.25%。

疫情衝擊下，飛機製造商波音公司去年底止第四季虧損84億美元，較前一年的虧損10.1億美元擴大逾7倍，波音公司股價全日跌3.97%。

另一邊廂，視像遊戲零售商GameStop近日股價如過山車，並成功挾爆沽空大戶。GameStop股價收報347.51美元，升134.84%。

除GameStop之外，其他近日在網上平台獲吹捧的股票亦急飆，AMC、黑莓分別升301.21%和32.66%；至於Express亦爆升214.14%。

市場正關注大市投機性愈來愈高。白宮發言人普薩基周三表示，美國財長耶倫和拜登的經濟團隊正在密切關注GameStop和其他股票遭大量做淡的股票交易活動。

美國納斯達克交易所行政總裁Adena Friedman表示，正關注社交平台的內容，如果發現任何個股的異常活動，將會勒令股份停牌。她並稱，該交易所正與美國金融業監管局(FINRA)和SEC正調查近日爆升的股份是否涉及非法市場操縱行為。

另外，美國聯儲局公布，維持聯邦基金利率介乎0至0.25厘，符合預期。該局並宣布維持現時的資產購買指引，包括繼續每月購買800億美元國債和400億美元的按揭抵押證券，直至經濟實現進一步復甦。

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