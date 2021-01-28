Apple上季收入及盈利均勝預期　惟股價盤後挫逾2%

蘋果公司(Apple Inc)於周三(27日)收市後公布，截至去年12月26日止季度，收入按年增21%，至1,114.4億美元，市場預期為1,031.2億美元；淨利潤按年增29.31%至287.55億美元，每股盈利1.68美元，市場預期為1.42美元。

Apple股價盤後波動，最新報138.72美元，跌2.35%。

期內，智能手機iPhone淨銷售額按年增17.22%至655.97億美元，市場預期603.3億美元；平板移動設備iPad淨銷售額增41.12%至84.35億美元，市場預期75.7億美元；Mac電腦淨銷售額增21.15%至86.75億美元，市場預期88.6億美元。可穿戴及居家設備、服務收入分別升29.58%和23.95%，至12.97億美元和15.76億美元，均好過市場預期。

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