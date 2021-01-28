Facebook上季每月活躍用戶高達28億　勝預期

社交平台集團Facebook公布，去年第四季，收入按年增33.15%至280.72億美元，市場預期為264.1億美元；淨利潤增52.66%至112.19億美元，每股盈利3.88美元，市場預期為3.22美元。

Facebook股價在盤後交易時段升0.84%，報274.42美元。

期內，公司廣告收入增31.11%至271.87億美元，市場預期為260億美元。每月活躍用戶按年增12%至28億個，市場預期27.6億個；每日活躍用戶增11%至18.4億個，市場預期為18.3億個。

Facebook表示，2021年業務仍充滿重大不確定性，包括蘋果公司的iOS 14平台對應用程式數據追蹤的影響，可能會在今年首季稍後時間反映出來；以及其他地區監管趨嚴等，均對公司業務帶來挑戰。

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