鄧澤堂：港股短線或見反彈
2021年01月28日 07:00
東網電視更多新聞短片
美股踏入業績高峰期，美國強生(JNJ)和3M(MMM)等業績優於市場預期，加上國際貨幣基金組織(IMF)上調今年全球和美國經濟增長預測，帶動美股做好，惟市場關注美國總統拜登提出的1.9萬億美元新紓困方案，最終規模或會縮減，拖累三大指數反覆回落，道指結束連續五個交易日的升市。港股方面，恒指升至30,000點水平後走勢轉趨波動，未能守穩30,000點大關，惟仍守十天線，短線應仍有機會重返29,600點水平。
股份方面，光大證券(06178)發盈喜，按中國會計準則，預計2020年度實現營業收入157.76億人民幣，按年增加56.9%。公司指出，去年多層次資本市場不斷完善，基礎制度改革穩步推進，證券行業總體盈利能力回升。在以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局下，立足業務本源，致力服務實體企業，滿足企業融資需求和居民財富管理需求，財富管理、企業融資、機構業務等多項業務收入獲得大幅增長。惟股價向下，市場仍未滿意，要留意股份下試6.8元水平的風險。
致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)
--------------------------
【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】
香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。
《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020