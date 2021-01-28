鄧澤堂：港股短線或見反彈

美股踏入業績高峰期，美國強生(JNJ)和3M(MMM)等業績優於市場預期，加上國際貨幣基金組織(IMF)上調今年全球和美國經濟增長預測，帶動美股做好，惟市場關注美國總統拜登提出的1.9萬億美元新紓困方案，最終規模或會縮減，拖累三大指數反覆回落，道指結束連續五個交易日的升市。港股方面，恒指升至30,000點水平後走勢轉趨波動，未能守穩30,000點大關，惟仍守十天線，短線應仍有機會重返29,600點水平。

致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020