思摩爾國際配股及執董減持 股價曾跌5%
2021年01月28日 07:24
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思摩爾國際(06969)公布，計劃以先舊後新方式配售6,000萬股股份，每股作價74.4港元，較上日收市價折讓7%，集資淨額約44.455億元，將用於擴大生產能力並向PMTA申請分配更多資源及資金，從而在美國市場推出更多產品。此外，公司擬在醫療保健及製藥行業的電子霧化設備之R&D方面進行更多投資。
另外，執行董事及副總經理熊少明擬以相同配售價出售3,000萬股現有股份，套現22.32億元，持股由5.14%降至4.58%。
該股股價周四(28日)一度跌5%，低見76元，最新僅跌0.3%；配售股份上板，該股暫時成交逾80億元。
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