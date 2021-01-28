思摩爾國際配股及執董減持 股價曾跌5%

另外，執行董事及副總經理熊少明擬以相同配售價出售3,000萬股現有股份，套現22.32億元，持股由5.14%降至4.58%。

該股股價周四(28日)一度跌5%，低見76元，最新僅跌0.3%；配售股份上板，該股暫時成交逾80億元。

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