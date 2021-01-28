陳蓓敏：中移動息優　走勢向好

華爾街三大指數雖見反覆，但納指強勁得令人啞口無言。近期美股話題，為散戶挾爆沽空大戶。事緣有沽空機構看淡Gamestop Corp(GME)，在論壇Reddit上，有散戶網民，跟從投資者Ryan Cohen買入，一方唱淡，一方看好下角力，散戶網民集腋成裘，最後沽空機構創辦人Andrew Left高舉白旗，鳴金收兵。全球量化寬鬆政策熱錢四竄，再加上互聯網平台，各處皆有新勢力，乘勢而起，不容忽視。

中國人民行長易綱出席經濟論壇，提及有兩項事宜需加留意。他先提及在中國層面內部出現槓桿率有所升高，其二是不良貸款風險增加。對外層面，他對歐盟委員會提出兩項與網絡服務有關法案有所關注，數字市場法案(Digital Market Act)和數字服務法案(Digital Services Act)。歐盟通過立法，對未來巨型科技公司，如有違法，歐盟可提出訴訟，罰巨金額。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。客戶持有中移動)

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