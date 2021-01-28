佳兆業集團額外發行2億美元優先票據
2021年01月28日 07:40
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佳兆業集團(01638)公布，發行額外2億美元，於2025年到期，年息9.95%的優先票據，將與2025年到期的3億美元9.95%優先票據合併並形成單一系列。公司擬將額外票據發行所得款項淨額用於將於一年內到期的現有中長期離岸債務再融資。
額外票據的發行價將為額外票據本金額的96.53%，加上自2021年1月23日(包括該日)起直至2021年2月2日(不包括該日)的應計利息。
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