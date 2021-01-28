彭偉新： 恒指「兩連陰」 短線恐回調

港股周三走勢反覆，收市則跌93點，成交額仍達2,550億元。由於恒指在周二以陰燭收市，計入周三下跌，連續第二日呈現陰燭，是自去年12月23日開始今次的升浪以來首次出現兩連陰。此外，恒指稍為跌穿10天線，以及RSI進一步跌至58，港股的短期料有所回調。

不過，恒指成分股在競價時段則見到有較明顯的資金流出，尤其是多隻重磅中資科技股的走資非常明顯，因此，預期港股的短期走勢或會出現較大的下跌幅度，尤其是現時恒指的主要支持位是去年1月高位的29,174點。另外，若恒指以2018年歷史高位33,484點回調至去年3月低位21,139點的61.8%反彈目標計，28,768點亦是另一個主要支持位，因此，若大市果失守28,700至29,100點的區間，回調目標料是自3月低位反彈幅度的38.2%，即26,800點。

尤其是集團的物業投資業務方面，在整體租金仍然受壓下，已令去年上半年的整體收入明顯下跌，在疫情不確定性加大下，相信續租的問題會繼續困擾。由於大股東未必會再加價，又甚至一旦私有化被否決後，料難在短期內再進行私有化，所以投資者宜把握這次的離場機會，接受私有化的要約。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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