香港會計師公會：政府宜4方面迎經濟復甦

新冠肺炎疫情為全球經濟帶來重大影響，何時減退仍屬未知數，預計香港2021年的發展仍然舉步維艱。政府為抗疫推出了多項紓困措施，令庫房開支大增，香港會計師公會估計本港2020至2021年度的財政赤字為約3,480億元。就未來一年的稅務政策及財政預算案，公會向政府提出了4個方面、21項建議，為疫情後的經濟復甦作準備。

●提供補貼 推動就業

本港失業率創16年來新高。政府應加大力度保就業、穩經濟，包括於公、私營機構創造就業機會、加快推行已通過的基建及建築項目，以帶動勞工市場的需求。

為幫助畢業生就業、確保勞動人口具備業務數碼轉型後所需的技能，建議向聘請畢業生的僱主提供工資補貼，並為合資格人士提供轉職支援。另外，政府亦應考慮針對性的紓困措施，例如向市民提供本地消費補貼，以維持社會經濟動力。

●改革稅制 吸引外資

香港稅制發展滯後，其實需要全面檢討。經歷去年種種挑戰，檢討公共財政收入模式更見迫切。香港向來稅基狹窄，政府依賴直接稅作為主要收入來源，政府應積極研究擴大稅基，應對長遠的公共財政壓力，避免持續赤字。

此外，面對例如經濟合作與發展組織的「侵蝕稅基及轉移利潤2.0」稅收改革等國際稅務變化，香港稅制亦可能需要作出相應調整。港府應確保本港稅制能切合未來發展需要，令跨國企業樂意在港設區域總部。

●助中小企數碼轉型

疫情令企業加快進行數碼轉型，亦揭示了技術及基建投資對遙距辦公十分重要。中小企是香港經濟重要一環，但它們未必能負擔數碼轉型及網絡安全的費用。

為協助中小企及商界技術轉型、讓市民掌握科技應用，政府應考慮建設公共雲端平台、升級現有的電子化政府服務，並教育公眾及中小企網絡安全知識，支援他們過渡到數碼化的營商新常態。

●鼓勵市民用電動車

政府最近公布爭取於2050年達到碳中和的減排目標。為改善本港環境及市民生活質素，政府應推出激勵措施，鼓勵市民使用電動車，並以較具能源效益的車款取代陳舊商用汽車。政府亦應考慮引入污染者自付原則的稅務與非稅務措施。

香港會計師公會

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