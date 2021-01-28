港股料成亞洲納斯達克　科指才是主角　3大核心持股你要知！

誠如早前筆者所言，近期港股踢到上三萬點，見到唔少傳統經濟股唔多有反應，表現落後，皆因傳統經濟在疫情困擾下真係冇得郁，加上與科技股相比，傳統企業增長前景相形見絀，故未受資金重視。過去大升市，恒指板塊輪流炒作的概念要有所修正，即恒指成分股中，當炒的科技股回吐，並不等於傳統經濟就理所當然會吸引資金炒落後。

東網產經專欄作者 帥哥

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