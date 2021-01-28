港股料成亞洲納斯達克 科指才是主角 3大核心持股你要知！
2021年01月28日 08:00
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新股快手(01024)認購反應熱烈，聽聞其競爭對手字節跳動亦擬湊熱鬧，籌備分拆旗下業務在香港上市。
一個成功的股市，是能聚集到全球增長最高、質素最好的企業上市，這樣可以吸引世界各地的資金來投資，做旺個場，就能享有較佳的板塊估值，並帶動市場交投。隨着愈來愈多中資新經濟企業齊集香港上市，港股正朝「亞洲納斯達克市場」的目標進發，故投資者且別只側重於北水南來，當港股的科技板塊經營到一定的規模，相信世界各地的巨型科企，都會有興趣來港上市，以分享港股這個平台的融資和品牌優勢。故筆者重申，別過早對香港交易所(00388)股價估頂。
誠如早前筆者所言，近期港股踢到上三萬點，見到唔少傳統經濟股唔多有反應，表現落後，皆因傳統經濟在疫情困擾下真係冇得郁，加上與科技股相比，傳統企業增長前景相形見絀，故未受資金重視。過去大升市，恒指板塊輪流炒作的概念要有所修正，即恒指成分股中，當炒的科技股回吐，並不等於傳統經濟就理所當然會吸引資金炒落後。
此外，股民尚有思維要調整，就係參與港股，不一定只睇恒生指數，更貼市的做法，是直接睇恒生科技指數，始可更貼切掌握港股脈搏。畢竟如今港股已成北水主場，這些資金的興趣離不開其熟悉的新經濟品牌。近日科指一度突破10,000點關，相信呢個絕對係「新起點」而唔係「終點」，長線應有條件再翻一番，而港股的投資組合，不能少得三隻股票，就係騰訊控股(00700)、阿里巴巴(09988)及港交所。
東網產經專欄作者 帥哥
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