金沙中國去年勁蝕15.2億美元　內地疫情再現部分客房取消預訂

而金沙中國2020年全年淨收益總額較2019年減少80.8%，至16.9億美元。期內淨虧損為15.2億美元，而2019年淨收入為20.4億美元。

金沙中國去年第4季的經調整物業EBITDA為4,700萬美元，按年大跌94.2%；2020年全年的經調整物業EBITDA虧損為4.31億美元，而2019年全年的經調整物業EBITDA為31.89億美元。

集團指出，由於自去年12月中旬起，新冠肺炎於中國內地部分地區再次出現，旅客已變得更加審慎，影響到未來的預訂步伐，亦導致部份已預訂的客房，包括1月至農曆新年期間被取消。

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