金沙中國去年勁蝕15.2億美元 內地疫情再現部分客房取消預訂
2021年01月28日 08:05
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(Getty Images圖片)
金沙中國(01928)控股股東Las Vegas Sands Corp.公布的截至2020年底止第4季及全年業績。根據美國公認會計原則，金沙中國去年第4季的淨收益總額按年減少69.9%，至6.72億美元；淨虧損為2.46億美元，而2019年第4季淨收入為5.13億美元。
而金沙中國2020年全年淨收益總額較2019年減少80.8%，至16.9億美元。期內淨虧損為15.2億美元，而2019年淨收入為20.4億美元。
金沙中國去年第4季的經調整物業EBITDA為4,700萬美元，按年大跌94.2%；2020年全年的經調整物業EBITDA虧損為4.31億美元，而2019年全年的經調整物業EBITDA為31.89億美元。
集團指出，由於自去年12月中旬起，新冠肺炎於中國內地部分地區再次出現，旅客已變得更加審慎，影響到未來的預訂步伐，亦導致部份已預訂的客房，包括1月至農曆新年期間被取消。
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