諾亞：本地房地產信託基金有望翻身

房地產行業中出現新的盈利模式，有望為房地產信託基金(REITs)帶來翻身機會。

回看去年樓市，11月各個類別和地區的住宅平均月租為每平方米239港元，按年下跌5%。受社會運動和疫情的影響，私人住宅租金已連跌14個月，持續時間較2008年金融危機的12個月更長。香港政府資料亦顯示，私人寫字樓租金連跌14個月。這自然就會影響REITs的表現。

REITs是以信託方式組成，而主要投資於房地產項目的集體投資計劃，為投資者提供來自房地產專案的定期租金收入回報。而房地產項目則是購物中心、寫字樓、酒店等。

不過，領展在2019年6月底達到高峰後，受到社會運動和疫情的衝擊而持續回落，到2020年底已下跌32%，而同期中原城市指數僅跌7.5%。

由於這樣的變化，在2011到2020年這10年，香港11隻REITs的平均年度化回報率只有5.7%，差過住宅的7%，但這一成績其實好於同期的恒生指數的1.7%，也高於日本REITs的4%和新加坡REITs的5.3%。

而自去年11月初以來，隨着全球經濟形勢明朗化、疫苗研發成果相繼落地、政府對酒店、零售等行業補貼援助逐步到位，REITs也逐漸反彈，並回復平穩。目前看來，過往10年REITs相對穩健，而且優於亞洲同區的投資回報率，在港的房地產信託投資基金仍然值得投資者配置。

從政策角度上看，政府給予了強有力的支持。特首在去年11月發布的《施政報告》內表示，要銳意推動香港的REITs，令香港發展成為亞洲區蓬勃的REITs市場，加強香港作為首要資產及財富管理中心的集資功能，並為本地投資者帶來更多元化和提供較穩定回報的投資機會。

而香港證監會在進行了兩個月的業界諮詢後，於去年12月4日刊憲《房地產投資信託基金守則》的修訂，將使REITs在進行投資時更具靈活性。而此次改革，也將大大提高香港REITs制度的效率和競爭力。

從基金內部的運作來看，在港上市的11隻REITs中，有8隻持有內地資產，其中3隻僅持有內地資產。內地首先迎來疫情後的經濟復甦，產能需求旺盛，假期出行率高；加上科技驅動下的地產科技改革發展迅速，持有內地資產將是香港REITs中長期的發展趨勢。

展望未來，我們認為REITs已出現翻盤機會。短期內，租賃成本下降有利於激發部分租戶需求。對於規模大、運營穩健的機構來說，由於整體租金成本下降，他們可能借此機會提高工作環境的品質、擴大辦公室面積等。另外，自主創業模式的擴張也會增加共用工作空間的需求。

儘管REITs收益相對穩定，但始終具有和掛牌股票相近的波動率；投資者也應該關注REITs運營背後持有房地產所處區域、行業等的分布情況，REITs物業集中程度不同，收益和風險也不同。

諾亞香港研究部

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