百濟神州：百澤安相比化療能為患者延長總生存期

百濟神州腫瘤免疫學首席醫學官賁勇表示，在另一項3期臨床試驗中觀察到，與標註療法化療相比，百澤安®能為患者帶來總生存期獲益。這是百澤安®公布的第4項，同時也是首項在包括肝癌、胃癌和食管癌在內的廣泛的胃腸道臨床項目中獲得積極結果的3期臨床試驗。

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