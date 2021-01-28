百濟神州：百澤安相比化療能為患者延長總生存期
2021年01月28日 08:17
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百濟神州(06160)公布，其用於評估抗PD-1抗體百澤安®(替雷利珠單抗)對比研究者選擇的化療用於治療既往接受過全身療法的晚期不可切除或轉移性食管鱗狀細胞癌(ESCC)的 RATIONALE 302全球3期臨床試驗，達到總生存期(OS)這一主要終點。試驗結果表明，針對意向治療人群(ITT)，百澤安®在總生存期中取得了具有統計和臨床意義的提高。百澤安®的安全性數據與已知風險相符，未出現新的安全警示。
百濟神州腫瘤免疫學首席醫學官賁勇表示，在另一項3期臨床試驗中觀察到，與標註療法化療相比，百澤安®能為患者帶來總生存期獲益。這是百澤安®公布的第4項，同時也是首項在包括肝癌、胃癌和食管癌在內的廣泛的胃腸道臨床項目中獲得積極結果的3期臨床試驗。
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