美股3大指數齊挫逾2%　金價下跌

●踏入亞洲時段，美匯指數報90.585；港匯反覆處7.7519；離岸人民幣(CNH)高見6.5060；美元兌日圓報104.27；歐元企1.2091；英鎊見1.3665。金價曾回落至1,836美元水平。布油降至55.26美元；紐油徘徊於52.33美元。道指期貨跌逾100點。

●聯儲局主席鮑威爾稱，聯儲局將維持寬鬆的貨幣政策，直至實現該局的雙重目標，而目前距離實現就業和通脹目標還有很長的路要走，經濟全面復甦的步伐依然漫長。

●聯儲局公布，維持聯邦基金利率介乎0至0.25厘，符合預期。該局並宣布維持現時的資產購買指引，包括繼續每月購買800億美元國債和400億美元的按揭抵押證券，直至經濟實現進一步復甦。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報28,781點，跌516點或1.79%。

●蘋果公司上季收入按年增21%，至1,114.4億美元；每股盈利1.68美元，均勝預期。股價盤後波動，報138.72美元，跌2.35%。

●美國散戶在社交媒體聯手「挾淡倉」終於引來美國拜登政府的關注！外媒報道，白宮發言人普薩基周三(27日)表示，美國財長耶倫及拜登的經濟團隊正密切關注GameStop和其他股票遭大量做淡的股票交易活動。

●Facebook上季每月活躍用戶按年增12%至28億個，好過市場預期。股價在盤後交易時段升0.84%，報274.42美元。

●即月恒生指數夜期收報29,130點，跌149點，低水168點，成交23,663張。

●紐約3月期油收報每桶52.85美元，升24美仙或0.45%；布蘭特3月期油收報每桶55.81美元，跌10美仙或0.18%。

●國際金價連挫5日，紐約2月期金收報每安士1,844.9美元，跌6美元或0.3%。

●英國富時100指數收報6,567點，跌86點或1.3%；法國CAC指數收報5,459點，跌63點或1.16%；德國DAX指數收報13,620點，跌250點或1.81%。

●有線寬頻向控股股東撲水，料淨籌1.98億元。

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