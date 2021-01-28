日股曾瀉逾700點　韓澳股挫1.5至2.5%

美國聯儲局宣布維持利及買債計劃不變，但美股3大指數周三(27日)齊創3個月以來最大單日跌幅，道指收跌633點；亞洲主要股市早段顯著受壓，日本日經225指數一度跌穿28,000點，曾挫逾700點或2.4%，低見27,929點，最新仍挫461點或1.61%，報28,173點。

南韓首爾綜合指數亦跌47點或1.5%，報3,075點。

澳洲悉尼普通股指數則跌179點或2.5%，報6,880點。

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