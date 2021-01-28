南華資產應創業板上市覆核委員會要求而停牌

據該函件，該覆核委員會認為：1)公司已暫停金融服務業務，而其放債業務於過去數年錄得微收入；2)公司未能證明口罩業務屬長期業務項目，且有關業務不會為本公司帶來可觀收入及溢利；及3)公司旗下物業開發業務及項目管理服務業務規模較小。基於上述原因，該覆核委員會認為，公司未能於覆核聆訊當日證明其具備上市規則所規定之充足營運水平，因而未能符合上市規則。

應公司要求，公司股份將自今(28日)起暫停買賣。

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