港股挫逾500點後回順　騰訊倒升　港交所重上500元

港股跌幅一度擴至超過500點，恒生指數低見28,788點，回補1月19日遺留的上升裂口後反彈，跌幅收窄至200點，重上兩萬九關。國企指數及科技指數跌幅收窄至80點，主板成交逾600億港元。

大型科網股先跌後反彈，騰訊曾跌1.8%低見689元，之後倒升2.5%，高見719.5元。美團亦倒升2%；小米集團升0.5%；阿里巴巴跌1.6%；京東集團跌5%。

金融股拖低大市，友邦保險跌2.4%；滙豐控股跌2.1%；工商銀行及中國平安跌1.1%；建設銀行跌0.6%。香港交易所曾跌穿500元，低見494.2元，暫回穩企509元。

【09:20】港股開市挫近400點 阿里巴巴及港交所跌近3%

港股開市跟隨外圍下跌，恒生指數挫382點或1.31%，報28,914點；國企指數低開131點或1.13%，報11,519點；科技指數沽壓較重，跌242點或2.48%，報9,564點。

藍籌股普遍下跌，創科實業跌4.6%表現最差；吉利汽車跌3.8%緊隨其後。兩隻強勢股舜宇光學及藥明生物齊跌3%。

科技股捱沽，京東集團挫5.6%，是表現最差科指成分股。阿里巴巴回吐2.7%；小米集團跌1.5%；美團跌1.1%；騰訊較硬淨，開市跌0.2%報700港元。

其他重磅股普遍跟隨大市向下，友邦保險及香港交易所跌2.7%；中國移動跌1.4%；滙豐控股、中國平安及中國海洋石油跌1%；建設銀行及工商銀行無起跌。

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