滬深3大指數跌逾1%　有色金屬股呈弱

外圍股市受挫，人民銀行「收水」，內地股市周四(28日)跟跌逾1%。滬綜指低開38點或1.08%，報3,534點；深成指大幅低開244點或1.59%，至15,169點；創業板指數低開61點或1.86%，至3,219點。

板塊方面，有色金屬股領跌逾2%，煤炭股跌1.6%，飛機製造股跌1.5%，石油股跌0.5%。

個股方面，瀘州老窖低開2.3%。公司旗下所有產品將在全國範圍內停貨，停貨截止時間暫定在春節前。

大唐電信跌停板，公司預期2020年虧損12.5億至15億元人民幣(下同)，預計2020年末歸屬於上市公司股東的淨資產為負值，公司股票可能被實施退市風險警示。

中國人民銀行開展1,000億元逆回購操作，因今日有2,500億元逆回購到期，當日淨回籠1,500億元。

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