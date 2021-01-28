金管局指香港貨幣市場保持有序運作　銀行體系流動性充裕

美國聯儲局維持利率不變，香港金管局發言人稱，此舉屬市場預期之內的決定，預料市場會繼續密切留意疫情的發展，以及美國新一屆政府的政策方向對環球金融市場的影響。

發言人表示，港元受與股票投資相關的需求支持，匯率繼續貼近強方兌換保證水平。香港貨幣市場保持有序運作，銀行體系流動性充裕，港元拆息穩定。

金管局會繼續監察市場情況，按照聯繫匯率制度保持貨幣及金融穩定。

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