郭家耀：港股超買要調整 大型科網股可吼位加倉
2021年01月28日 10:10
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正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，大市近日出現調整勢頭，因1月開局已累積較大升幅，不過聯儲局最新議息及措施變動不大，有助穩定市場情緒。他認為，大市近期現超買，恒指要回補上升裂口，即下試28,800點，上方阻力位在30,000點。後市能否逆轉，要視乎外圍跌勢是否喘穩、人行有沒有收水迹象以及北水流入速度有否放慢。
至於一批科網股，他指外圍微軟及蘋果公司業績均勝預期，顯示這類公司在疫情下有擴張實力；又指不少股份在1月已累升20%至30%，故出現大量獲利盤湧現導致調整，但建議無持貨的投資者可吼位加倉。
藥明生物(02269)發盈喜，預期截至去年12月底止年度盈利按年增長65%以上；另外，泰格醫藥(03347)發盈喜，預計去年淨利潤16.8億至18.1億元人民幣，按年升100%至115%。他指這類公司業務風險較其他藥廠低，加上不少藥將進入第3期臨床驗證，料可帶動收益。不過這類公司股價近期強勢，料盈喜消息未必再大幅刺激股價表現，建議想吸納的投資者可趁近期跌市吼位分注吸納。
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