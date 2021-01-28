郭家耀：港股超買要調整　大型科網股可吼位加倉

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，大市近日出現調整勢頭，因1月開局已累積較大升幅，不過聯儲局最新議息及措施變動不大，有助穩定市場情緒。他認為，大市近期現超買，恒指要回補上升裂口，即下試28,800點，上方阻力位在30,000點。後市能否逆轉，要視乎外圍跌勢是否喘穩、人行有沒有收水迹象以及北水流入速度有否放慢。

至於一批科網股，他指外圍微軟及蘋果公司業績均勝預期，顯示這類公司在疫情下有擴張實力；又指不少股份在1月已累升20%至30%，故出現大量獲利盤湧現導致調整，但建議無持貨的投資者可吼位加倉。

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