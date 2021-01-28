【瑞通推介】恒指瀉500點 資金趁低開好倉
2021年01月28日 10:28
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瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局如市場預期維持利率和資產購買規模不變，不過市場憂慮經濟復甦前景，美股隔晚顯著受壓，道指挫633點(或2.0%)，收報30,303點，連跌五個交易日。恒指昨好淡爭持，收報29,297點，跌93點(或0.3%)。
今早連跌三日，曾瀉逾500點，跌穿28,800點，其後跌幅收窄至約200至300點，一度重上兩萬九關口之上。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾500萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2,100萬億元，反映投資者對後市好淡分歧。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價28,800至28,899點，而熊證街貨重貨區為收回價30,400至30,499點。
市場憧憬螞蟻集團遵循正常法律程序後有望重啟IPO，另有消息指螞蟻已向中國監管機構遞交框架方案，計劃轉型為金融控股公司。阿里巴巴(09988)昨全日保持升勢，最高升至263元以上，最終逆市上升2.6%，企260元。阿里將於下周二公布業績，股份今早隨市回吐約3%，至252元水平，其後跌勢稍回順，即市留意10天線(250.8元)的支持力度。上日分別有逾150萬元和逾190萬元淨流出其輪證好倉和淡倉。
官媒提及警惕新能源汽車行業浮誇炒作風，汽車股連日回軟，吉利汽車(00175)為昨日表現最差藍籌，收跌5.0%，報31.7元，盤中險守31元。乘聯會公布，一月首3周的乘用車日均銷量5.5萬輛，按年下降4%。吉利今早跌勢未止，曾挫逾5%，下試30元水平，其後跌幅約2至3%，於20天線附近徘徊，暫錄三連跌。昨有近2億元北水淨流出吉利。輪證資金流方面，昨有逾710萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾70萬元淨流出。
受美國投資禁令影響的中移動(00941)，昨一度飆逾6%至48.4元，收市維持5.2%升幅，報47.9元，一舉收復10天、20天和50天線，並終止五日跌勢。有券商看好股份前景，指中國廣電與中移動早前訂立5G共建共享具體合作協議，將有利中移動以經濟高效的方式推出5G覆蓋範圍。此外，北水繼續發揮支撐作用，昨錄近25億元北水淨買入中移動。股份今早先跌後回升，曾重上49元。輪證資金流方面，昨有逾1000萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾80萬元淨流入。
藥明生物(02269)發盈喜，預期截至去年12月31日止年度純利按年增長逾65%。有券商上調藥明目標價，股份上日收挫3.2%於111.8元，今早先跌後升，早段隨市向下，跌至106元後跌幅收窄，其後倒升，上試115元水平。昨有逾70萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流入。
瑞通相關認股證之選擇：
阿里輕微價外、中短期購(17829)，行使價：288.888元，2021年4月到期，實際槓桿：7.2倍
阿里輕微價外、中年期沽(22840)，行使價：238.88元，2021年8月到期，實際槓桿：3.9倍
吉利輕微價外、中短期購(11535)，行使價：35.05元，2021年6月到期，實際槓桿：3.8倍
吉利輕微價外、中短期沽(11543)，行使價：28元，2021年7月到期，實際槓桿：2.6倍
中移貼價、中短期購(11983)，行使價：50.88元，2021年7月到期，實際槓桿：5.2倍
藥明輕微價外、中年期購(26864)，行使價：126.88元，2021年8月到期，實際槓桿：3.2倍
騰訊輕微價外、中短期購(20146)，行使價：785.38元，2021年6月到期，實際槓桿：5.3倍
騰訊輕微價外、中年期沽(24074)，行使價：628.88元，2021年8月到期，實際槓桿：4.4倍
比迪價外、中短期購(29333)，行使價：318.88元，2021年7月到期，實際槓桿：3.4倍
美團輕微價外、中短期購(20119)，行使價：419元，2021年5月到期，實際槓桿：5倍
美團價外、中短期沽(18034)，行使價：264.88元，2021年6月到期，實際槓桿：5.1倍
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(51573)，收回價：28460點，槓桿比率：41倍
恒指熊證(51140)，收回價：29690點，槓桿比率：35.9倍
阿里牛證(52140)，收回價：240.88元，槓桿比率：11.3倍
阿里熊證(66180)，收回價：273.88元，槓桿比率：15.4倍
吉利牛證(63443)，收回價：28.68元，槓桿比率：7.9倍
吉利熊證(63462)，收回價：39.38元，槓桿比率：3.6倍
中移牛證(68096)，收回價：44.88元，槓桿比率：8倍
中移熊證(64487)，收回價：52.88元，槓桿比率：6.6倍
藥明牛證(51508)，收回價：104.8元，槓桿比率：9.7倍
藥明熊證(59949)，收回價：142.8元，槓桿比率：3.3倍
騰訊牛證(59814)，收回價：659.38元，槓桿比率：11.5倍
騰訊熊證(58951)，收回價：768元，槓桿比率：9.7倍
比迪牛證(66890)，收回價：220.88元，槓桿比率：6倍
比迪熊證(52630)，收回價：282.88元，槓桿比率：6倍
美團牛證(51309)，收回價：336.28元，槓桿比率：10.7倍
美團熊證(59823)，收回價：422.88元，槓桿比率：5.6倍
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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