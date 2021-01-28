【高盛推介】恒指連日下跌 昨資金布署騰訊美團牛證
2021年01月28日 10:28
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高盛(亞洲)有限責任公司：在大市連日下跌之下，昨日跌約2.4%及3.9%的騰訊(00700)及美團(03690)，今早逆市反彈，現報703.5及366.4元，升約0.3%及0.7%。而昨日逆市升約2.6%的阿里(09988)，今早則跟隨大市下跌，現報255.8元，跌約1.6%。
觀察個股輪證資金流向，可見昨日資金繼續部署騰訊及美團牛證，分別錄得約1,810萬及1,630萬元資金流入，而美團熊證及阿里牛證於昨日亦獲資金轉向，分別錄得約50萬及240萬元資金流入。
投資者如看好騰訊，貼牛選擇可留意騰訊牛(53964)，與現價有約43.3元收回距離，收回價660.18元，行使價657.68元，換股比率500，槓桿比率12.4倍，高槓桿貼牛。遠牛選擇可留意低面值的騰訊牛(60728)，與現價有約53.3元收回距離，收回價650.18元，行使價647.68元，換股比率500，槓桿比率10.7倍，低面值遠牛。投資者如看淡，近熊選擇可留意新上市的騰訊熊(58792)，與現價有約16.5元收回距離，收回價720元，行使價722.5元，換股比率500，槓桿比率35.2倍，新上市近熊。並可留意收回價稍遠一點的新上市騰訊熊(58806)，收回價740元，行使價742.5元，換股比率500，槓桿比率18.8倍，新上市。
投資者如看好阿里，貼牛選擇可留意阿里牛(53639)，與現價有約13.8元收回距離，收回價242元，行使價240元，換股比率500，槓桿比率15.2倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。遠牛選擇可留意屬低面值的阿里牛(51155)，與現價有約25.6元收回距離，收回價230.18元，行使價228.18元，換股比率500，槓桿比率9.1倍，低面值遠牛。投資者如看淡，可留意屬近熊的活躍條款阿里熊(57746)，與現價有約24.2元收回距離，收回價280元，行使價282元，換股比率500，槓桿比率9.3倍，活躍條款近熊。
投資者如看好美團，貼牛選擇可留意低面值的美團牛(53682)，與現價有約26.2元收回距離，收回價340.18元，行使價337.18元，換股比率500，槓桿比率11.8倍，低面值貼牛。遠牛選擇可留意同屬低面值的美團牛(53685)，與現價有約36.2元收回距離，收回價330.18元，行使價327.18元，換股比率500，槓桿比率8.0倍，低面值遠牛。投資者如看淡，可留意屬市場上最貼價的美團熊(51787)，與現價有約13.6元收回距離，收回價380元，行使價383元，換股比率100，槓桿比率19.3倍，市場上最貼價熊證之一。
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