MSCI：因應美國最新許可 不執行剔岀5中資公司至5月27日

拜登政府決定讓投資者有更多時間逐步了結與所謂中國軍方公司的交易，美國財政部外國資產控制辦公室周三(27日)宣布，將可與特定中國軍方公司證券交易的限期延長至5月27日，而前總統特朗普所簽署、定於11月11日生效的全面投資禁令仍有效。

MSCI指，根據上述許可，將可與被列入與軍方有聯繫的企業交易限期，延長至美東時間5月27日上午9時30分。

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