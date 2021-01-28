今年首批國產遊戲版號獲批 包括騰訊2款遊戲...
2021年01月28日 10:31
東網電視更多新聞短片
據國家新聞出版署官網顯示，2021年首批遊戲版號已經下發，共84款國產遊戲獲批。其中，42款為休閒益智類遊戲，42款為移動手遊。
是次獲批版號的遊戲中，其中包括騰訊(00700)NEXT Studios工作室研發的新概念格鬥遊戲《金屬對決》及《斗羅大陸-鬥神再臨》；創夢天地(01119)的《小動物之星》；心動公司(02400)的《少年的人間奇遇》、愛奇藝(IQ.US)的《放置海域》及三七互娛(002555.SZ)的《龍騰霸主》等。
--------------------------
【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】
香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。
《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020