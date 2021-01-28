摩通：油市供應將趨緊　布油年底或升穿70美元水平

投資銀行——摩根大通的研究報告指出，雖然原油需求的復甦會不平衡，且需要更長的時間，但是鑑於OPEC+可能會繼續保持自律，而且美國頁岩油產量增長也會繼續受限，原油供應的下降速度相對將會快得多。

摩通認為，全球石油市場從2月份起應會趨緊，一直到2022年年中供應都將保持非常緊張的狀態。隨着美國頁岩油生產因應油價的走高而減緩，下半年應會出現明顯的供需缺口，從而致使布蘭特原油４季度均價達到為每桶68美元，年底時價格更會突破每桶70美元。

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