全球散戶瘋了？南韓股民舉債投資　未成年人股票開戶暴增

近期除了中國及美國的散戶投資股市氣氛熾熱之外，外媒報道，今年以來南韓股市延續了去年的升勢，股指屢創新高，大批新手股民蜂擁入市，很多股民甚至不惜舉債炒股，給南韓金融市場造成不少隱患。

據報，截至上周五，南韓股民以持有股票為擔保向證券公司借貸的信用融資規模，即舉債投資規模已達到21.4萬億韓圜(約合1,500億港元)，創歷史新高，這進一步加重了南韓家庭負債。在大批入市的新股民大軍中，大量未成年人的加入，更引起了南韓社會的擔憂。

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