調查：上季全球手機出貨量復甦　蘋果小米大增　華為挫逾四成

調查機構IDC發表的報告顯示，去年第4季全球智能手機出貨量持續改善，按年升4.3%至3.86億台，全年計則按年跌5.9%。該機構相信，行業復甦勢頭將在今年持續並會維持強勁。

市場復甦主要是受惠需求提升，而5G、進取的優惠及中低價手機受歡迎等亦繼續推動供應。IDC預計，廠商已預備好第二輪封城，並確保有合適的渠道滿足訂單及接觸到終端消費者，封城下消費者將減少在休閒、旅遊、外出用膳等的消費，而智能手機料將受惠。

另一方面，智能手機供應鏈快速復甦等亦有推動作用。按品牌劃分，蘋果公司(Apple Inc.)第4季出貨量表現強勁，受惠iPhone 12系列推出Apple出貨量按年升22.2%至9,010萬台，排全球首位。

該機構認為，智能手機市場及供應鏈復甦表現均強勁，雖然大部分地方仍處於封城狀態，或仍在等待回歸正常，智能手機銷售仍出現反彈，反映智能手機在日常生活中的重要性，市場需求亦有強勁的基本面，估計全球逐步進入疫後環境，料需求將繼續增長，而市場復甦將加快。

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