傳滴滴自動駕駛完成3億美元融資 並將研發L4車型
2021年01月28日 10:40
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內媒報道，滴滴自動駕駛近日完成由IDG資本領投的3億美元融資，引入CPE、Paulson、中俄投資基金、國泰君安國際(01788)、建銀國際等投資者。
報道又指，滴滴自動駕駛同時已啟動新一輪融資計劃，並將L4車型研發列入內部計劃。計及2020年5月公開披露的軟銀願景基金2期領投超過5億美元融資，滴滴自動駕駛在1年內獲得超過8億美元投資。
早於去年11月滴滴自動駕駛曾與北汽集團合作推出的新一代L4級自動駕駛車，並首次在世界智能網聯汽車大會上供人試乘。
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