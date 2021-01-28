蓋茨提出3招應對疫情　情況如打仗關鍵要「快」！

去年突擊全球的新冠肺炎疫情，全球死亡人數突破200萬，而一直關注疫情發展的微軟聯合創辦人蓋茨(Bill Gates)提議建立3種創新方向，包括：建立「巨型檢測」(Mega-testing)、「疫情消防隊」(Pandemic firefighters)及「病菌遊戲」(Germ games)，以確保在下次病毒大流行前，美國奪回應對的領先地位。

所謂巨型檢測是大型而快速的診斷平台，據蓋茨所言，每周最少要測試全球20%人口，因疫情爆發時，美國測試能力落後於許多國家。他非常看好mRNA(信使核糖核酸)技術，該技術之前從未應用於疫苗，但這次率先推出疫苗的輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)都採用，此技術優點是當病毒株變異就可透改變對RNA模擬來調整疫苗。

至於提到的疫情消防隊，蓋茨指應建立規模達3,000人的專家團隊，包括細菌學、病毒學及流行病學等各領域，如同消防隊一樣接受培訓，隨時可應對潛在危機，以及在疫情爆發前就及早發現與阻斷，且應設全球警報系統，如加拿大初創公司BlueDot在世界衛生組織宣布大流行前，就利用人工智慧演算系統發現許多病例。

而病菌遊戲則是模擬演習。蓋茨認為，美國可結合其他國家，在全球展開病菌遊戲，就是針對細菌、病毒有組織、複雜的模擬，讓專家練習、分析及改善人們對疾病爆發的反應，就像部隊演習一樣，只是這是場生命之戰。新冠疫情爆發前，美國未有足夠經驗處理呼吸道疾病，也是應對遲緩的原因。

蓋茨強調這3種創新目標相同，就是要「快」，行動愈快，就愈能阻止病情擴散。

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