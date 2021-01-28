英國去年汽車銷量大跌29%　1984年以來最差

英國汽車製造商及貿易商協會(SMMT)今(28日)發布的數據顯示，去年英國汽車產量急降29%至920,928輛，創下自1984年以來的新低，原因是受疫情衝擊，工廠被迫關閉，並嚴重打擊需求。

外電引述SMMT執行長Mike Hawes指出，相關數據是這一代人中最糟糕的，反映出疫情對英國汽車生產造成的破壞性影響，防疫封鎖措施抑制了需求，導致工廠關閉，並威脅到生命和生計。

不過，英國汽車業的投資去年上升至32億英鎊，創下自2014年以來的新高，這主要受益於新創公司Britishvolt在英格蘭北部建設超級電池工廠的計劃。SMMT預計，由於疫情衝擊持續，以及本田(Honda)在史雲頓(Swindon)的工廠永久關閉，今年英國汽車產量只能小幅回升至100萬輛。

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