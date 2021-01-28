國際清算銀行總裁警告　比特幣可能會徹底崩潰

虛擬貨幣比特幣1月升抵歷史新高近4.2萬美元後持續下挫，今日(28日)最新報31,125.1美元，跌829.2美元或2.66%。有「央行的央行」之稱的國際清算銀行(BIS)總裁Agustin Carstens警告，比特幣有與生俱來的風險性，很可能會徹底崩潰，只有央行才應該發行數碼貨幣。

外電引述Carstens指出，投資者必須意識到，比特幣很可能會徹底崩潰，因為當系統接近2,100萬顆比特幣的最大供應量時，比特幣將變得很容易受到51%的大多數攻擊(Majority attack)。

另外，他認為像臉書(FB)這樣的公司最初提出、並得到傳統貨幣支持的穩定幣的問題在於，私人實體負責維持資產支持，這引發了治理問題。然而，在科技進步和新冠肺炎疫情加速電子支付轉變的推動下，全球央行都在測試數碼貨幣的使用，該行亦建立研究中心來審視此議題。

他強調，穩健的貨幣是市場經濟的核心，而央行擁有得天獨厚的條件來提供這種貨幣，如果需要數碼貨幣，應由央行發行。

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