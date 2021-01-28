小蝦米能抗大鯨魚？雙線資本警告「GameStop之亂」將被收拾

電子遊戲零售商GameStop和電影院營運商AMC Entertainment Holdings近期的瘋狂漲勢，已引起市場注意。雙線資本(Doubleline Capital)副投資長Jeffrey Sherman警告，最後恐怕只會出現壞結局，這些跟風投資的人將被反噬一口！

他接受美媒訪問時表示，隨着這波漲勢勾起人民的貪婪心理，加上潛在監管規定的問題，恐會迅速破滅。他認為結局不好，情況非常奇怪，這是市場上等級最高的狂熱，雖然崩潰不是立即到來，但肯定是泡沫型的修正。

GameStop這波升勢源於做空機構香櫞(Citron Research)上周發布報告睇淡該股，但美國論壇Reddit鄉民卻喊出「小蝦米抗大鯨魚」，大舉進場對撼香櫞，讓GameStop飆漲，藉此挾死淡倉。

AMC亦是新冠肺炎疫情下業務大受打擊的企業，甚至正面臨破產風險，故成沽空目標，卻也被Reddit鄉民「拯救」，周三股價曾暴漲301%。

然而這些投機性交易反讓美股大盤受壓，4大指數低收逾2%。他認為，前述行為一定會有些監管影響，這是市場操縱、某種形式的串通，是無法持續下去的，但不知道是否可以被起訴。他表示監管機構仍可能找人開刀，以起殺雞儆猴之效。

美國證券交易委員會(SEC)發表聲明，指正在監測持續的市場波動，且正與其他監管機構合作以評估情況。他建議，投資者還是該避免炒作股票、堅持基本面分析，切勿因一時帶動個股便傲慢自負、鹵莽進場。

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