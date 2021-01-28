GameStop亂局　大贏家不到1個月帳面賺近187億元…

外媒報道，美國遊戲及電子產品零售商GameStop股價從上周開始飆漲，暴漲的背後原因，來自於美國Reddit鄉民與做空機構香櫞(Citron Research)對撼，但華爾街機構貝萊德(BlackRock)卻可能在這場「史詩級」的挾淡倉戰爭中，獲利約24億美元(約187億港元)。

外電報道，截至上月底，貝萊德持有GameStop約920萬股，約是GameStop股權的13%。如果貝萊德沒有調整持倉，其於GameStop的持倉價值將升至26億美元，而這一數字在去年12月，則是1.736億美元。換言之，短短不到1個月，貝萊德就獲利約24億美元，真的是「躺着也能賺錢」！

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