黃偉豪：恒指或試28400　先部分食胡

恒生指數今(28日)早間跌逾500點。中薇證券研究部董事黃偉豪表示，美國聯儲局主席鮑威爾對整體經濟前景審慎，加上美股近期累升幅度較大，欠缺更多利好消息推動，股市借勢調整也屬正常。

同樣，港股經過月內急升後，由高位回落1,000點也算是正常調整。恒指今早跌至28,800點水平，已回補上周初的上升裂口，後市要留意若不能企穩此水平，恒指會下試28,400至28,500點。中長線而言，他對港股走勢仍樂觀，只是在農曆新年假期前走勢會較反覆，若投資者已在早前低位撈貨，可沽出部分食胡；若然沒有貨，可等低位才逐步入市。

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