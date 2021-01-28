馮宏遠：受美股拖累　港股跌勢料延續至新年後

港股周四(28日)持續調整，恒指跌幅擴大至逾500點。華晉證券資產管理投資總監馮宏遠認為調整未見底，主要受美股影響，一方面聯儲局表示有機會縮水，另方面部分股份受散戶熱捧，令沽空股份的對沖基金撤出股市。

短線北水持續南下，加上期指結算在即，股市或會有反彈，不過港股通在農曆新年期間暫停，欠缺北水流入，預計恒指不會再度破頂，相信新年期間有機會先行調整至28,000點才回升。他補充，港股第二季表現，需視乎中國經濟數據會否惡化，以及內地政府會否收緊貨幣政策等。

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