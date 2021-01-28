許繹彬：全民皆股谷高大市　提防北水班師回朝

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，聯儲局主席鮑威爾憂慮新冠肺炎疫情令經濟前景不明朗，加上波音等多家公司業績令人失望，令美股表現未如理想，拖累港股周四早間跌穿29,000點關。

股市近期風高浪急，他認為單憑經濟角度來看，全球經濟確實被新冠肺炎疫情所拖累，未知何時復原，但不知是否因疫情令全球市民減少外出，導致在家炒股成風，驅使美股由去年3月的低位大幅反彈後，今年初更不斷刷新紀錄高位。港股情況亦與美股雷同，從成交額屢創新高、新股認購人數及凍資金額不斷創新高等，「全民皆股」的情況四處可見。

再者，港股通資金單周流入近千億港元、單月逾2,300億元淨買入的規模，破盡滬港通推出6年多以來的所有紀錄，可見港股現時極為依賴北水走向，一旦北水因農曆新年將至需「班師回朝」而減輕力度，港股可能會受壓。加上港股正值期指結算，在過去1個月急升3,000點及好友一致主導下，淡友會否乘勢反擊，投資者必須格外留神。

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