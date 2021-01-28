三星上季經營溢利升26%符預期　警告韓圜升值將損利潤

南韓三星電子去年第4季經營溢利增長26%至9.05萬億韓圜(約637億港元)，符合其本月初的估計，但由於韓圜升值對存儲晶片業務及新生產線的成本帶來影響，預計本季度整體利潤將會下滑。

三星預計全球整體需求將復甦，但疫情有可能會再次爆發，預期市場對移動產品及數據中心業務有穩定的需求。上季三星收入增長3%至61.6萬億韓圜，盈利上升26%至6.6萬億韓圜，全年資本開支達到38.5萬億韓圜。

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