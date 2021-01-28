和鉑醫藥治療重症肌無力在研產品獲授突破性治療藥物資格

公司指出，MG由致病性IgG介導，是一種嚴重的使人衰弱的疾病，表現為骨骼肌收縮和無力限制運動，甚至可能導致致命性的呼吸衰竭。在中國大約有25萬患者受重症肌無力困擾，現有的治療在療效、安全性及供應方面有所限制，急需新的有效且安全的治療手段。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020