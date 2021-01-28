基石藥業公布擴癌藥物研究進展

通告指，普拉替尼是一種強效、選擇性 RET 抑制劑，由基石藥業合作夥伴 Blueprint Medicines Corporation(美股：BPMC )開發。基石藥業與Blueprint Medicines達成了獨家合作和授權合約，獲得普拉替尼在大中華區地區，包括中國內地、香港、澳門和台灣地區的獨家開發和商業化權利。

ARROW 研究是一項全球性 I/II 期臨床研究，旨在評估普拉替尼在RET融合陽性 NSCLC、RET突變型甲狀腺髓樣癌(MTC)和其他RET融合的晚期實體瘤患者中的安全性、耐受性

和有效性。ARROW研究的資料顯示，普拉替尼在多種晚期RET變異實體腫瘤(包括RET融合陽性NSCLC)中具有廣泛和持久的抗腫瘤活性。今次報告的結果顯示，對於ARROW研究

中既往接受過鉑類化療的RET融合陽性NSCLC中國患者，普拉替尼(400mg每日一次)的療效

和安全性與此前報道的全球患者的資料一致。這也是首次在學術會議上公布普拉替尼用於治療既往接受過含鉑化療的RET融合陽性NSCLC中國患者的資料。

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