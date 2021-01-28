經絡：美利率不變　低息環境持續　H按實際按息或穿1.4厘

美聯儲議息會議結束，一如市場預期，宣布基準利率維持在0%至0.25%區間不變（圖一），亦是自去年3月16日後，一直維持接近「零息時代」。當局承諾將繼續買債直到經濟復甦有顯著的進展，而香港暫未有銀行宣布更改最優惠利率(P)。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，新一年新冠肺炎疫情仍繼續肆虐全球，多國經濟持續受挫，美國總統拜登上任後，倡加快新冠疫苗的接種，如疫苗進展順利，或可扭轉經濟局勢。相信美國於今年仍以刺激經濟復甦為首要工作，並將持續推行寬鬆貨幣政策，多個國家亦會繼續跟隨，料環球以至香港的低息環境仍會維持一段較長的時間。

截至1月27日，香港銀行體系結餘為約4,575億港元的歷史高位，並已維持超過4,500億元接近三個月，在全球「水浸」的情況下，料資金將繼續流入香港的銀行體系，銀行體系結餘仍會維持高水平。另一方面，香港銀行同業拆息(HIBOR)自今年1月開始徘徊1.5以下水平，昨(27日)1個月銀行同業拆息報0.14厘。雖然近期因多個新股上市集資而令拆息稍有輕微上升，但當相關因素減退後，相信未來拆息可再次回落，並有機會挑戰0.1厘以下水平。

他認為，現時低息環境對樓按發展有支持作用，以現時一般銀行新造H按計劃H+1.3厘及昨日HIBOR 0.14厘計算，實際按息約為1.44厘，低於封頂息率2.5厘106點子。以貸款額400萬元為例子，承造按揭年期25年，新造H按計劃的每月供款比封頂息率減少2,060港元或11.5%，全期利息開支則節省617,920港元或44.7%，選用H按的客戶可因而受惠，料實際按息可挑戰1.4厘以下。

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